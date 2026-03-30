İddialı dizi final yapıyor: Başrol oyuncusu açıkladı

Now TV ekranlarında yayınlanan Kıskanmak dizisinden hayranlarını üzen haber geldi. Başrolünde yer alan ünlü oyuncu Özgü Namal, dizinin final yapacağını belirtti.
Kıskanmak, sezon başında yakaladığı güçlü çıkışla adından söz ettirmişti.
Özgü Namal, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan ve Selahattin Paşalı’nın başrollerini paylaştığı yapım, zaman zaman reyting yarışında zirveye yaklaşsa da dengelerin değişmesiyle geride kaldı.
Özellikle A.B.İ. dizisinin başlamasıyla birlikte liderliği kaybeden yapım için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Dizinin başrol oyuncusu Özgü Namal, Altın Ayı ödüllü Sarı Zarflar galası gecesinde yaptığı açıklamayla hayranlarını üzen haberi duyurdu.
SEZON SONU FİNAL YAPIYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Katıldığı galada tebrikleri kabul eden ünlü oyuncu, dizinin geleceğine dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
Namal, yapımın mevcut şartlar nedeniyle sezon sonunda final yapmasının gündemde olduğunu dile getirdi.