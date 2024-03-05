300 bin TL'lik soru gündem oldu! Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi hangisidir?

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ATV'nin popüler bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bazı sorular sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? yarışması geçtiğimiz gün yeni bölümü ile ekranlara geldi.
Yarışmada sorulan bir genel kültür sorusu sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada uzun süre gündem olan sorunun doğru cevabı merak uyandırdı.
İşte, Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasında sorulan 300.000 TL'lik o soru.
Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi hangisidir?
A) Karadeniz Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Doğu Anadolu Bölgesi
D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Yarışmacı bu soruya yanıt vermeden programdan çekilme kararı aldı. Bu sorunun doğru yanıtı "C" şıkkı Doğu Anadolu Bölgesi'dir.