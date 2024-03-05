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300 bin TL'lik soru gündem oldu! Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi hangisidir?

300 bin TL'lik soru gündem oldu! Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 300 bin TL değerindeki soru sosyal medyada gündem oldu. İşte merak uyandıran o soru ve yanıtı...