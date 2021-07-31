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    31 Temmuz 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda yayınlanan program, dizi ve filmler anbean takip ediliyor. 'Bugün televizyonda neler var?' sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 31 Temmuz 2021 Cumartesi yani bugün televizyonda ne var?
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 09:08
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    31 Temmuz 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 31 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını arıyor.

    31 Temmuz 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 31 Temmuz 2021 Cumartesi TV yayın akışı...

    31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Şans Kapıyı Çalınca
    10:00 E.T. Yabancı Sinema
    12:10 Kalp Yarası
    15:20 Avatar
    18:40 ATV Ana Haber
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Mumya

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    08:30 Konuştukça
    09:45 Magazin D Cumartesi
    13:00 Aşkın Tarifi
    16:15 Büyük Göç
    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Derinlerdeki Dehşet
    22:30 Operasyon 41

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    08:15 Çizgi Film Kuşağı
    08:45 Kaçak Gelinler
    10:45 Erkenci Kuş
    13:45 Aramızda Kalsın
    15:30 Ada Masalı
    18:45 Star Haber
    20:00 Star Market
    22:45 Kazara Aşk

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Aşk Mantık İntikam
    13:45 Bay Yanlış
    16:00 Son Yaz
    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Şef Akademi
    22:30 Aile Hükümeti

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:05 İmparatoriçe Ki
    07:35 Yeşil Deniz
    10:20 Yedi Numara
    12:30 Dünya Hali (Altyazılı)
    15:00 Seksenler (Altyazılı)
    17:45 Yıldızların Yolu
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2" (Altyazılı)
    22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
    00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
    00:15 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2" (Altyazılı)
    02:30 Seksenler (Altyazılı)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kalp Atışı
    10:00 Cumartesi Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Feryat
    16:30 İyi Aile Çocuğu
    18:45 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güldür Güldür Show
    00:15 Kana Kan: Hesaplaşma

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    09:45 Paylaş Benimle
    10:30 Süper 1 Takım
    10:45 MasterChef Türkiye
    13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
    16:15 Arif v 216
    18:45 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye
    00:15 Program

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
    08:00 Ece ile Neşe
    10:00 Bir Dalda İki Kiraz
    12:00 Gündüz Gece
    13:30 Aşk Bir Rüya
    15:15 Dünyanın Tadı
    16:00 Can Yoldaşım
    18:00 Hafta Sonu Haberleri
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Elimi Bırakma
    00:40 Gündüz Gece

    31 Temmuz 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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