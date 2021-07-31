- Haberler
- Medya Haberleri
- 31 Temmuz 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
31 Temmuz 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 31.07.2021 - 09:08
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor. Medya gündemini yakından takip edenler, 31 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun cevabını arıyor.
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 31 Temmuz 2021 Cumartesi TV yayın akışı...
31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Şans Kapıyı Çalınca
10:00 E.T. Yabancı Sinema
12:10 Kalp Yarası
15:20 Avatar
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Mumya
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Aşkın Tarifi
16:15 Büyük Göç
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Derinlerdeki Dehşet
22:30 Operasyon 41
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Kaçak Gelinler
10:45 Erkenci Kuş
13:45 Aramızda Kalsın
15:30 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Star Market
22:45 Kazara Aşk
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Aşk Mantık İntikam
13:45 Bay Yanlış
16:00 Son Yaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şef Akademi
22:30 Aile Hükümeti
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 İmparatoriçe Ki
07:35 Yeşil Deniz
10:20 Yedi Numara
12:30 Dünya Hali (Altyazılı)
15:00 Seksenler (Altyazılı)
17:45 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2" (Altyazılı)
22:40 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
00:15 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 2" (Altyazılı)
02:30 Seksenler (Altyazılı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Feryat
16:30 İyi Aile Çocuğu
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kana Kan: Hesaplaşma
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
09:45 Paylaş Benimle
10:30 Süper 1 Takım
10:45 MasterChef Türkiye
13:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye
16:15 Arif v 216
18:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Program
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah Hafta Sonu
08:00 Ece ile Neşe
10:00 Bir Dalda İki Kiraz
12:00 Gündüz Gece
13:30 Aşk Bir Rüya
15:15 Dünyanın Tadı
16:00 Can Yoldaşım
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Baş Tacım
21:30 Elimi Bırakma
00:40 Gündüz Gece