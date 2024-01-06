5 Ocak reyting sonuçları: Arka Sokaklar dizisi reytingleri sildi süpürdü 5 Ocak 2023 Cuma günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

5 Ocak Cuma reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Arka Sokaklar”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Ateş Kuşları” yer aldı.