5 Ocak reyting sonuçları: Arka Sokaklar dizisi reytingleri sildi süpürdü

ensonhaber.com
Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
5 Ocak Cuma reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Arka Sokaklar”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Esra Erol’da”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Ateş Kuşları” yer aldı.