6 Aralık'a dikkat! AFAD'dan 5 ile uyarı! Sel, su baskını ve kar yağışı...

AFAD tarafından yapılan duyuruda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda 5 il için kuvvetli yağmur ve sağanak uyarısı yapıldı.
6 Aralık Çarşamba günü Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.
AFAD, 6 Aralık Çarşamba günü yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İşte AFAD'ın yapmış olduğu o duyuru..
- Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak;
- Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Bingöl ve Muş çevreleri ile Siirt'in batısında kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak;
- Van'ın güneyi, Hakkari'nin kuzeyi ile Bingöl'ün yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.
Vatandaşlarımızın sel, su baskını, kar yağışı beklenen bölgelerde don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.