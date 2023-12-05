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6 Aralık'a dikkat! AFAD'dan 5 ile uyarı! Sel, su baskını ve kar yağışı...

6 Aralık'a dikkat! AFAD'dan 5 ile uyarı! Sel, su baskını ve kar yağışı... AFAD yaptığı açıklama ile Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak ve Hakkari illerinde yaşayan vatandaşları 6 Aralık Çarşamba günü yaşanabilecek sel ve su baskınına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.