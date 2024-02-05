60 yaşındaki Hülya Avşar'dan olay yaratan poz! Göğsünü eliyle sansürledi... Hülya Avşar cesur bir pozunu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Hülya Avşar'ın dikkat çeken o pozu...

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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hülya Avşar bu kez iddialı pozuyla sosyal medyayı salladı.

Hülya Avşar'ın tek eliyle gğsünü kapattığı kare kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

60 yaşında olmasına rağmen adeta yıllara meydan okuyan Hülya Avşar iddialı paylaşımını yorumlara kapattı. Avşar'ın cesur paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Hülya Avşar'ın o paylaşımı...