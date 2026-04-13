Kimler Geldi Kimler Geçti 3. sezon müjdesi: İşte yayın tarihi

Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer aldığı, Ece Yörenç'in kaleminden çıkan "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisi, Netflix'te büyük bir beğeni topladı.

2 sezonu yayınlanan dizinin izleyicileri, yeni sezonu merakla beklerken müjde geldi.

Özel hayatında devamlı hayal kırıklığı yaşayan genç bir avukat olan Leyla'nın, modern ilişkilerdeki karmaşık dünyasını anlatan dizi, 3. sezonuyla Netflix'te olacak.

YAYIN TARİHİ

Netflix resmi hesabından yapılan açıklamaya göre; dizinin yeni sezon tarihi 8 Mayıs olarak duyuruldu.

Aynı zamanda ilk kareler de yayınlandı.