Eşref Rüya’da düğüm çözülüyor! 41. bölüm fragmanı izleyenleri şaşırttı

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, son bölümüyle reytinglerde yükselişe geçti.

Büyük sırların bir bir ortaya çıkmasının ardından gözler yeni bölüme çevrildi.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizide, 41. bölümde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu oldu.

Diziden beklenen fragman geldi. İşte izleyiciyi bekleyen sürpriz gelişmeler…

EŞREF’E AÇIK TEHDİT

Eşref Rüya’nın yeni bölümünde Nisan annesiyle yüzleşiyor. Bir annesi olduğunu kabul edecek mi? Eşref bu duruma nasıl tepki verecek?

Öte yandan, Eşref’e söylenen “Şimdilik hayatını kurtardım, bakalım doğacak çocuğunu kurtarabilecek misin?” sözler fragmana damga vurdu.

Peki, Nisan’ı ve bebeğini nasıl bir tehlike bekliyor? İşte Eşref Rüya 41. bölüm fragmanı: