7 Temmuz 2025 TV yayın akışları! Bugün TV'de: Kanal D, Show, ATV, NOW, TRT 1, TV8...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.
Pazartesi sendromunu atlatmak isteyenler, ekran karşısına geçmek için sabırsızlanıyor.
TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.
7 Temmuz Pazartesi de kanallarda neler var neler yok belli oldu.
ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...
ATV yayın akışı
07:00 Kader Oyunları
10:00 Gün Ortası
11:00 Sen Anlat Karadeniz
13:30 Bir Gece Masalı
16:00 ATV Ana Haber
17:00 Aile Saadeti
21:20 Güven Bana
23:40 Aldatmak
Kanal D
09:00 Kanal D Haber Gün Arası
10:00 Magazin D Yaz
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:30 Aşk-ı Memnu
16:00 Kanal D Ana Haber
17:00 Turnike
19:30 Password
21:30 Top Gunner: Tehlike Bölgesi
23:00 Yargı
Star TV
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
NOW TV
09:45 Sen Çal Kapımı
12:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
13:30 Karagül
16:00 NOW Ana Haber
17:00 Recep İvedik
19:30 Maskeli Beşler Kıbrıs
21:15 Çift Kişilik Oda
TRT 1
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kasaba Doktoru
14:10 Seksenler
15:40 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?
Show TV
09:00 Bahar
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:25 Show Ana Haber
17:00 Şendul Şaban
19:15 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
20:45 Şendul Şaban
22:45 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?
TV8
07:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
17:00 MasterChef Türkiye
21:15 MasterChef Türkiye