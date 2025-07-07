7 Temmuz 2025 TV yayın akışları! Bugün TV'de: Kanal D, Show, ATV, NOW, TRT 1, TV8...

Türk televizyonlarında günlük olarak yayınlanan akışlar, izleyicilerin merak konusu oluyor.

Pazartesi sendromunu atlatmak isteyenler, ekran karşısına geçmek için sabırsızlanıyor.

TV seyircileri, takip ettikleri yayınları kaçırmamak adına kanal kanal arama yapıyor.

7 Temmuz Pazartesi de kanallarda neler var neler yok belli oldu.

ATV, Kanal D, Show TV, NOW TV, TV8, TRT 1 yayın akışları haberimizde...

ATV yayın akışı

07:00 Kader Oyunları

10:00 Gün Ortası

11:00 Sen Anlat Karadeniz

13:30 Bir Gece Masalı

16:00 ATV Ana Haber

17:00 Aile Saadeti

21:20 Güven Bana

23:40 Aldatmak





Kanal D

09:00 Kanal D Haber Gün Arası

10:00 Magazin D Yaz

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:30 Aşk-ı Memnu

16:00 Kanal D Ana Haber

17:00 Turnike

19:30 Password

21:30 Top Gunner: Tehlike Bölgesi

23:00 Yargı





Star TV

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

NOW TV

09:45 Sen Çal Kapımı

12:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

13:30 Karagül

16:00 NOW Ana Haber

17:00 Recep İvedik

19:30 Maskeli Beşler Kıbrıs

21:15 Çift Kişilik Oda

TRT 1

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kasaba Doktoru

14:10 Seksenler

15:40 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

Show TV

09:00 Bahar

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:25 Show Ana Haber

17:00 Şendul Şaban

19:15 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

20:45 Şendul Şaban

22:45 Beş Milyoncuk Borç Verir misin?

TV8

07:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

17:00 MasterChef Türkiye

21:15 MasterChef Türkiye