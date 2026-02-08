8 Şubat 2026 TV yayın akışları: Bugünkü reyting yarışları! Kanal kanal açıklandı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kanal kanal güncellenen yayın akışları, izleyicilerin günlük olarak gündeminde yer alıyor.

8 Şubat Pazar günü TV'de ne var sorusu ise yayın akışı içeriğimizle yanıt buluyor.

ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, Kanal D, Star, TV8'de bugünkü yayın akışları belli oldu.

TV'de neler var diye merak edenler için akışları derledik.

ATV yayın akışı

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Kuruluş Orhan

15.30 A.B.İ

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Eşref Rüya

18.30 Kanal D Haber

20.00 Beyaz’la Joker

23.15 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Süt Kardeşler

21.45 Yanlış Anlama

NOW TV yayın akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

13.45 Sahtekarlar

15.45 Yeraltı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

TRT 1 yayın akışı

08.25 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı: Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

Show TV yayın akışı

08.00 Meryem ve Oğulları

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Rüya Gibi

15.30 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

TV8 yayın akışı

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler