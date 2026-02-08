8 Şubat 2026 TV yayın akışları: Bugünkü reyting yarışları! Kanal kanal açıklandı...

- İzleyiciler, 8 Şubat 2026 Pazar günü için TV yayın akışlarını merak ediyor.
- ATV, Kanal D, Star, NOW TV, TRT 1, Show TV ve TV8'in yayın akışları açıklandı.
- İzleyiciler, gün boyu çeşitli program ve dizilerle ekran başında olacak.
ATV yayın akışı
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Kuruluş Orhan
15.30 A.B.İ
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Eşref Rüya
18.30 Kanal D Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.15 İnci Taneleri
Star TV yayın akışı
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Süt Kardeşler
21.45 Yanlış Anlama
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler
13.45 Sahtekarlar
15.45 Yeraltı
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
TRT 1 yayın akışı
08.25 Mehmed: Fetihler Sultanı
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.05 Cennetin Çocukları
17.30 Kod Adı: Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
Show TV yayın akışı
08.00 Meryem ve Oğulları
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Rüya Gibi
15.30 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
TV8 yayın akışı
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
17.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler