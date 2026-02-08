9 Şubat'ta elektrikler kesilecek mi? Simpsonlar'ın 72 saatlik kehaneti!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

“9 Şubat 2026’da dünyada 72 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak” iddiası, kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

İddiaların merkezinde ise daha önce birçok olayı “önceden bildiği” öne sürülen The Simpsons dizisi yer aldı.

Peki, 9 Şubat 2026’da elektrikler kesilecek mi? İşte kehanetin detayları...

9 ŞUBAT'TA ELEKTRİKLER KESİLECEK Mİ 2026

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde, The Simpsons dizisinden alınmış izlenimi verilen görseller yayıldı.

AA Teyit Hattı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde de sosyal medyada dolaşıma sokulan görsellerin çizgi diziye ait olmadığı, yapay zekâ destekli içerikler olduğu tespit edildi.

Dizinin hiçbir bölümünde 9 Şubat 2026, 72 saatlik elektrik kesintisi ya da buna benzer küresel bir olayın yer almadığı görüldü.

9 Şubat 2026 tarihinde Türkiye’de veya dünya genelinde planlanmış ya da resmi kaynaklarca duyurulmuş küresel bir elektrik kesintisi bulunmuyor.