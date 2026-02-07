Uzak Şehir 49. bölüm 2. fragman: Boran, Cihan'ı uçurumdan uçurdu! Cihan öldü mü?

- Kanal D’nin dizisi Uzak Şehir'in yeni fragmanı izleyicileri şoka uğrattı.
- Boran, Cihan'ı uçurumdan atarken, Cihan'ın ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.
- Fragman, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Cihan karakteri için üzüntü duyuldu.
Uzak Şehir hayranları ekran başına!
2 Şubat akşamı yayınlanan fırtınalı bölümün ardından paylaşılan yeni fragman, sosyal medyada deprem etkisi yarattı.
X’te binlerce tweet atılan Cihan karakteri için veda çanları mı çalıyor? Cihan’ın ölümle burun buruna geldiği sahneler 'Cihan ölecek mi?' sorusunu gündeme taşıdı.
CİHAN ÖLECEK Mİ?
Yaşadığı hayal kırıklıklarıyla kontrolden çıkan Boran, Alya ve Cihan’ın mutluluğunu kabullenemeyerek korkunç bir plan yapmaya başladı.
Alya’yı da yanına alarak her şeyi bitirmeyi düşünen Boran’a, Cihan canı pahasına engel olmaya çalıştı. Boran, Cihan'ı uçurumdan attı.
Peki, Cihan’a ne olacak? İşte Uzak Şehir 49. bölüm 2. fragman: