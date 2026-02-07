Uzak Şehir 49. bölüm 2. fragman: Boran, Cihan'ı uçurumdan uçurdu! Cihan öldü mü? Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, yeni bölüm fragmanı izleyicileri şoke etti. Cihan’a ne olacak? Cihan ve Alya aşkını ölüm mü bitirecek? İşte Uzak Şehir 49. bölüm 2. fragman...