Taşacak Bu Deniz'de yeni Koçari yolda: Adil'in eş adayı...

- Taşacak Bu Deniz dizisinin 18. bölüm fragmanında Adil Koçari'nin evlenme niyetinden vazgeçmediği ve gelin adaylarını değerlendirdiği görülüyor.
- Adil, Esme'nin sırrı yüzünden sevdasını bitirip soyunu devam ettirmek istiyor.
- İzleyiciler, Adil'in gerçekten evlenip evlenmeyeceğini merak ediyor.
TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 17 bölümü geride bıraktı.
Milyonlarca izleyiciye ulaşan dizi, düşman köy Koçari ve Furtuna'nın hikayesini ekrana taşıyor.
Dizinin yeni fragmanı ise olacaklara işaret verdi.
Esme'nin sırrı yüzünden sevdasını bitiren Adil Koçari, evlenmeye ve soyunu yürütmeye karar verdi.
ADİL, EŞ ARIYOR
Koçari'nin gelin adayı arayışı devam ederken, 18. bölümde adaylar da ortaya çıkıyor.
Yemeğe çıkan Adil, oldukça kararlı görünse de içi kan ağlıyor.
İzleyiciler ise "Adil gerçekten evlenecek mi", "Gelin Koçari mi geliyor", "Yeni Koçari üyesi" gibi yorumlarda bulunuyor.
İşte, Adil Koçari'nin eş adayı...