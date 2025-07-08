8 Temmuz 2025 TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var

Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.
Bugünü ekran karşısında geçirenler, özellikle akşam kuşağına göz atıyor.
Dizi ve filmlerle birlikte reyting yarışı tam gaz devam edecek.
Peki, Bugün TV yayın akışında neler var? 8 Temmuz 2025 Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:00 Kader Oyunları
10:00 Gün Ortası
11:00 Sen Anlat Karadeniz
13:30 Bir Gece Masalı
16:00 ATV Ana Haber
17:00 Güven Bana
20:20 Kiminle Evlendim
22:00 Aile Saadeti;
Kanal D yayın akışı
09:00 Kanal D Haber Gün Arası
10:00 Magazin D Yaz
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:30 Aşk-ı Memnu
16:00 Kanal D Ana Haber
17:00 Postacı
18:45 Postacı
20:45 Kuralsız Sokaklar
22:45 Yargı
Star TV yayın akışı
08:00 Ateşböceği
10:30 Kiralık Aşk
13:15 Erkenci Kuş
16:00 Star Haber
17:00 Sev Kardeşim
18:45 Patron Mutlu Son İstiyor
21:15 Patron Mutlu Son İstiyor
NOW TV yayın akışı
09:45 Sen Çal Kapımı
12:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
13:30 Karagül
16:00 NOW Ana Haber
17:00 Yetenek Sizsiniz
21:15 İlk Buluşma
TRT 1 yayın akışı
08:15 Kod Adı Kırlangıç
09:40 Kasaba Doktoru
14:10 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Öldürme Arzusu
Show TV yayın akışı
09:00 Bahar
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:25 Show Ana Haber
17:00 Tokatçı
18:45 Çarıklı Milyoner
20:45 Tokatçı
22:30 Çarıklı Milyoner
TV8 yayın akışı
07:00 MasterChef Türkiye
12:30 İşte Benim Stilim
17:00 MasterChef Türkiye
21:15 MasterChef Türkiye