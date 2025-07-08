8 Temmuz 2025 TV yayın akışı: Bugün TV'de neler var

Bugün kanallarda ne var sorusuna cevap aranırken çok sayıda izleyici de takip ettiği dizinin yeni bölümlerini merakla bekliyor.

Bugünü ekran karşısında geçirenler, özellikle akşam kuşağına göz atıyor.

Dizi ve filmlerle birlikte reyting yarışı tam gaz devam edecek.

Peki, Bugün TV yayın akışında neler var? 8 Temmuz 2025 Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1, STAR TV yayın akışında ne var? İşte TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:00 Kader Oyunları

10:00 Gün Ortası

11:00 Sen Anlat Karadeniz

13:30 Bir Gece Masalı

16:00 ATV Ana Haber

17:00 Güven Bana

20:20 Kiminle Evlendim

22:00 Aile Saadeti;





Kanal D yayın akışı

09:00 Kanal D Haber Gün Arası

10:00 Magazin D Yaz

11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

13:30 Aşk-ı Memnu

16:00 Kanal D Ana Haber

17:00 Postacı

18:45 Postacı

20:45 Kuralsız Sokaklar

22:45 Yargı





Star TV yayın akışı

08:00 Ateşböceği

10:30 Kiralık Aşk

13:15 Erkenci Kuş

16:00 Star Haber

17:00 Sev Kardeşim

18:45 Patron Mutlu Son İstiyor

21:15 Patron Mutlu Son İstiyor

NOW TV yayın akışı

09:45 Sen Çal Kapımı

12:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

13:30 Karagül

16:00 NOW Ana Haber

17:00 Yetenek Sizsiniz

21:15 İlk Buluşma

TRT 1 yayın akışı

08:15 Kod Adı Kırlangıç

09:40 Kasaba Doktoru

14:10 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Öldürme Arzusu

Show TV yayın akışı

09:00 Bahar

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:25 Show Ana Haber

17:00 Tokatçı

18:45 Çarıklı Milyoner

20:45 Tokatçı

22:30 Çarıklı Milyoner

TV8 yayın akışı

07:00 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

17:00 MasterChef Türkiye

21:15 MasterChef Türkiye