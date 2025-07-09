8 Temmuz reyting sonuçları: MasterChef, Yetenek Sizsiniz... İşte dünün birincisi

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

8 TEMMUZ SALI REYTİNG SONUÇLARI

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye tüm kategorilerde birinci oldu. Fluminense - Chelsea yarı final maçı ise AB ve ABC kategorilerinde ikinci sıraya yerleşti.