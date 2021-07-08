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- ABD'de uçağa alınmayan Deniz Saypınar kimdir? Deniz Saypınar'ın biyografisi..
ABD'de uçağa alınmayan Deniz Saypınar kimdir? Deniz Saypınar'ın biyografisi..
- Haber Merkezi
- 08.07.2021 - 17:19
- Güncelleme : 08.07.2021 - 18:48
Milli sporcu ve kişisel spor eğitmeni olan Deniz Saypınar, Texas Dallas'ta bulunan Fort Worth Uluslararası Havalimanı'ndan Miami'ye giden uçağa alınmadı.
Yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlatan Saypınar, Twitter üzerinden bir video yayınlayarak, kıyafetinin müstehcen bulunmasından dolayı uçağa alınmadığını söyledi.
Bunun akabinde, "Deniz Saypınar kimdir?" sorusu gündeme geldi.
DENİZ SAYPINAR KİMDİR?
Milli sporcu ve kişisel spor eğitmeni olan Deniz Saypınar, İstanbul'da yaşıyor.
Saypınar profesyonel olarak vücut geliştirme sporu ile ilgilenmektedir.
Vücut geliştirme fitness konusunda çeşitli dereceleri bulunan Saypınar, IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) ProCard sahipi ilk Türk kadın olarak tarihe geçmiştir. Deniz Saypınar 160 cm boya ve 55 kilo vücut ağırlığına sahiptir.
ABD'de uçağa alınmayan Deniz Saypınar kimdir? Deniz Saypınar'ın biyografisi.. VİDEO
BAŞARILARI
- -6 Kez Türkiye Şampiyonluğu 2015
- - IFBB Dünya 4. 2016
- - IFBB Dünya İkincisi (Gümüş Madalya) 2016
- - IFBB Avrupa 4. (Kupa) 2017
- - IFBB Olympia Amateur (Altın Madalya) 2017
- - IFBB Arnold Classıc Europe (Gümüş Madalya) 2017
- - IFBB Ben Weıder Legacy Elite Cup (Gümüş Madalya)