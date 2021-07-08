Haberler

Medya Haberleri

ABD'de uçağa alınmayan Deniz Saypınar kimdir? Deniz Saypınar'ın biyografisi..

ABD'de uçağa alınmayan Deniz Saypınar kimdir? Deniz Saypınar'ın biyografisi..

ABD'de uçağa alınmayan ve yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlatan Deniz Saypınar'ın kim olduğu ve ne iş yaptığı gündeme geldi. Olayı öğrenenler, "Deniz Saypınar kimdir?" sorusuna cevap arıyor.