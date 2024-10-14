ABD'li gotik geline Türk usulü düğün! Kına yakıldı, kuşak bağlandı...

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Sosyal medyada "Gotik gelin" olarak viral olan ABD'li Ella, Türk geleneklerine uygun bir düğün töreniyle izleyicilerin dikkatini çekti.

Siyah gelinlik tercih eden genç kadın, Türk geleneklerine uygun kına gecesi ve düğün merasimiyle sosyal medyada viral oldu. Ella'nın eğlenceli anları, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

TÜRK USULÜ DÜĞÜN

Ella, Mersin'de yaşayan Faruk Emre isimli gençle evlenirken, düğününü Türk geleneklerine göre yaptı.

Geleneksel kuşak bağlama ve kına merasimi ile Türk kültürünün önemli ritüellerine yer verilen törende, avucuna kına yakılan Ella, siyah gelinliğiyle dikkat çekti.

Farklı tarzıyla ön plana çıkan gelin, kendine has şıklığını geleneksel ögelerle birleştirdi.

OYUN HAVASIYLA COŞTU

Düğün sırasında oyun havaları eşliğinde eğlenen Ella, adeta kurtlarını döktü.

Geleneksel müziklerle dans eden gelinin keyif dolu anları izleyenleri hem güldürdü hem de beğeni topladı.