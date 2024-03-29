ABD'nin yapışık ikizlerinden birisi evlendi! İşte o anlar... Abby ve Brittany adlı yapışık ikizlerden birinin, 2021'de gazi bir askerle evlendiğine dair görüntüleri ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

ABD'nin yapışık ikizleri Abby ve Brittany, gündeme gelmeye devam ediyor.

Yapışık ikiziyle bir realite TV dizisinde şöhrete kavuşan Amerikalı öğretmen Abby'nin, üç yıl önce sessizce evlendiği ortaya çıktı.

34 yaşında olan Minnesota'lı Abby Hensel, 2021'de hemşire ve gazi Josh Bowling ile evlendi.

Şov programıyla ünlü oldu

Bebeklik döneminde hayatta kalmayı başaran az sayıdaki dicephalus ikizlerinden biri olan Abby ve kız kardeşi Brittany, lise mezuniyetleri ve iş aramaları da dahil olmak üzere hayatlarındaki önemli olayları anlatan kendi adlarını taşıyan TLC şovuyla üne kavuştu.

Çocuk sahibi olmak istiyorlar

İkizler, belden aşağısı bağırsak, mesane ve üreme organları dahil tüm organları paylaşıyor.

Kızlar ergenlik çağındayken çekilen bir belgeselde çocuk sahibi olmak istediklerini söylemiş 'Bu muhtemelen işe yarayacak bir şey çünkü bu organlar onlar için çalışıyor.' ifadelerini kullanmıştı.