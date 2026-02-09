A.B.İ. dizisine sürpriz transfer: Tansiyon yükselecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV ekranlarının Cumartesi akşamlarına damga vuran polisiye dizisi A.B.İ., hikaye akışında değişime gitmeye hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, başrollerini ise Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı iddialı yapım, hem rejisi hem de olay örgüsüyle sezonun en çok konuşulan işleri arasında.

Dizinin merakla beklenen yeni bölümleri öncesinde, kulislerden sızan bilgiler izleyici heyecanını zirveye taşıdı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; önümüzdeki haftalarda diziye yeni bir karakter dahil olacak.

"ŞİMŞEK" GELİYOR

Diziye dahil olacak yeni karakter, yeraltı dünyasında “Şimşek” kod adıyla tanınıyor. Diziye dahil olmasıyla tansiyon daha da artacak.

Diren Polatoğulları’nın hayat verdiği Behram karakterinin geçmişinden gelen bu isim, dizideki güç dengelerini sarsacak.