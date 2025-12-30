A.B.İ kadrosu açıklandı: İşte oyuncular ve karakterleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, “A.B.İ.” dizisi, yayın için gün sayıyor.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu buluşturan dizi, bir aile imtihanını anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı A.B.İ dizisi; Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

A.B.İ dizisi oyuncuları ve karakterleri açıklandı:

Kenan İmirzalıoğlu yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktoru canlandıracak.

Afra Saraçoğlu ise idealist bir ceza avukatını...

İdealist bir ceza avukatı Çağla! Tek başına ayakta kalmayı öğrenmiştir. Hancıoğlu Holding’e adım atması, onu karanlık bir ailenin merkezine ve kaderinin kırılma noktasına sürükleyecektir.

İzmir’de başarılı bir genel cerrah olan Doğan! Ailesinin en yetenekli ama en istenmeyen çocuğudur. Kardeşinin düğünü için İstanbul’a döndüğünde geçmişin yaraları ve saklı sırlarla yüzleşecektir.