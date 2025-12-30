Abone ol: Google News

Uzak Şehir'de talihsizlik! Mahsur kaldılar...

Uzak Şehir oyuncuları Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle mağdur oldu. Oyuncuların uçuşları iptal oldu ve Mardin'de mahsur kaldılar.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 11:49
Türkiye'nin doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışı, devam ediyor.

Beyaza bürünen şehirlerden biri de Mardin olurken Uzak Şehir çekimleri için Mardin'de bulunan set ekibi ve oyuncular, mahsur kaldı.

Kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal oldu ve  Uzak Şehir oyuncuları, Albora Konağı'ndan kar manzaraları paylaştı.

Uzak Şehir ekibi, yılbaşını Mardin'de geçirecek.

