Uzak Şehir'de talihsizlik! Mahsur kaldılar... Uzak Şehir oyuncuları Atakan Özkaya, Alper Çankaya, ve Burak Şafak Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle mağdur oldu. Oyuncuların uçuşları iptal oldu ve Mardin'de mahsur kaldılar.