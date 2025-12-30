Uzak Şehir'de talihsizlik! Mahsur kaldılar...

- Uzak Şehir oyuncuları kar yağışı nedeniyle Mardin'de mahsur kaldı.
- Uçuşlar iptal oldu ve ekip yılbaşını da Mardin'de geçirecek.
- Oyuncular Alphora Konağı'ndan kar manzaraları paylaştı.
Türkiye'nin doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışı, devam ediyor.
Beyaza bürünen şehirlerden biri de Mardin olurken Uzak Şehir çekimleri için Mardin'de bulunan set ekibi ve oyuncular, mahsur kaldı.
Kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal oldu ve Uzak Şehir oyuncuları, Albora Konağı'ndan kar manzaraları paylaştı.
Uzak Şehir ekibi, yılbaşını Mardin'de geçirecek.