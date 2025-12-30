Lingo Türkiye yılbaşı konukları: Taşacak Bu Deniz’in yıldızları yarışacak

TRT 1’in ilgiyle takip edilen yarışma programı Lingo Türkiye, yılın son gecesine özel hazırlanan bölümüyle izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatmaya hazırlanıyor.

TRT 1 ekranlarında 31 Aralık gecesi yayınlanacak “Yılbaşı Özel Bölümü”, hem renkli anlara hem de anlamlı bir buluşmaya sahne olacak.

Özel bölümde, Taşacak Bu Deniz ile Cennetin Çocukları dizilerinin sevilen oyuncuları kıyasıya rekabet edecek.

Eğlenceli sorular, sürpriz anlar ve dostane yarışma atmosferiyle ekrana gelecek programda, izleyiciler yılın yorgunluğunu keyifli dakikalarla geride bırakacak.

LİNGO TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

TRT 1’de 31 Aralık 2025’te yayınlanacak “Yılbaşı Özel Bölümü”, popüler dizilerin oyuncularını aynı sahnede buluşturacak.

Özel yayında Taşacak Bu Deniz dizisinin sevilen oyuncuları Burak Yörük, Ava Yaman, Zeynep Atılgan, Erdem Şanlı, Aytek Şayan, Fester Abdü ve Burcu Çavrar kelimelerle yarışarak izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

Rekabeti artıracak bir diğer ekip ise Cennetin Çocukları dizisinden geliyor. Ali Seçkiner Alıcı, Adem Türkyılmaz, Halil İbrahim Yılmaz, Ali Gözüşirin, Ecem Çalhan, Eda Akalın ve Ekim Bölük, Lingo Türkiye sahnesinde tatlı rekabetleriyle dikkat çekecek.

BÜYÜK ÖDÜL KİMSESİZ ÇOCUKLARA BAĞIŞLANACAK

Programın en anlamlı yönlerinden biri ise büyük ödül olacak.

Yarışmada kazanılacak 1 milyon TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Evleri’nde kalan kimsesiz çocuklara bağışlanacak.

Ayrıca Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, seslendireceği türkülerle geceye müzikal bir renk katacak.