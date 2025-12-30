İbo Show Yılbaşı Özel konukları 2025: Sürpriz isimler geliyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yıl yaklaşırken televizyon ekranlarında yılbaşı özel programları için geri sayım başladı.

Kanallar, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek sürpriz yayınlar hazırlarken, yılbaşı geleneği haline gelen programlar da yeniden gündeme geldi.

Bu yapımların başında ise her yıl büyük ilgi gören İbo Show yer alıyor.

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen program, bu yıl da özel bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Müzik, sohbet ve sürpriz anların bir araya geldiği İbo Show’un yılbaşı özel yayını öncesinde, programa katılacak ünlü konuklar merak konusu oldu.

İBO SHOW YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu üstlendiği İbo Show’un yılbaşı özel programında bu yıl sürpriz isimler yer alacak.

Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe, Cengiz Kurtoğlu ve Asena konuk olacak.

Müzikler, danslar ve sahne şovlarıyla ekranlara damga vuracak.