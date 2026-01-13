A.B.İ'nin Çağla'sı bakın nasıl ünlü olmuş! Afra Saraçoğlu'nu keşfeden isim...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adını ilk olarak "Fazilet Hanım ve Kızları" dizisi ile duyuran Afra Saraçoğlu, kariyerini adım adım inşa etti.

Oyunculuğu ve güzelliği ile öne çıkan Saraçoğlu; 'Kardeş Çocukları', 'Öğretmen', 'Yeşilçam' gibi dizilerde oynadı ancak asıl çıkışını 'Yalı Çapkını' dizisindeki Seyran rolüyle yaptı.

Bir süredir dinlenen ünlü oyuncu, başrolü Kenan İmirzalıoğlu ile paylaştıkları A.B.İ dizisi ile dönüş yaptı.

A.B.İ'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu, izleyicilerin gündeminde ilk sıradan yerleşti.

Merak edilen bir başlık ise keşfedilme hikayesi...

ANNE HAMLESİ

Aslında Afra Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı.

Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay'ın kızını oynadı.