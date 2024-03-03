Acun çılgına döndü! Survivor yarışmacısına İstanbul'dan yemek geldiği ortaya çıktı Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da yarışmacı Aysu Keskin'e İstanbul'daki ağabeyinin yemek göndermeye çalıştığını tespit ettiklerini söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Televizyon ekranlarının yoğun ilgi gören yarışması Survivor All Star'da bu yıl da büyük bir çekişme yaşanıyor.

Açlıkla mücadele eden yarışmacılar, zorlu parkurlarda yarışıyor.

Büyük bir kitlesi olan yarışmada, daha önce hiç yaşanmayan bir olay gündeme geldi.

Organize yemek temini çabası

Sunucu Acun Ilıcalı, dün akşam ekranlara gelen bölümde, yaşanan olayı öfkeyle anlattı.

Yarışmacı Aysu Keskin'in ailesinin organize şekilde düzenlediği oyun ortaya çıktı.

Ilıcalı, Keskin'in ağabeyinin İstanbul'dan Dominik'e organize bir şekilde yiyecek temini edilmeye çalışıldığını söyledi.

"Çok anlamıyormuş gibi yapma"

Ilıcalı yarışmacıya şu sözlerle yüklendi:

"Sıcak bakmayacağımız bir konu. Öyle bir bakıyorsun ki alakam yok gibi. Çok anlamıyormuş gibi de yapma. Anlamaya çalış. Biz burada yarışma yapıyoruz film çevirmesine gerek yok yarışmacıların."