Acun Ilıcalı 30 milyon dolarlık yatırımını açıkladı! Bakın ne yapmış...

Hüseyin Topuz

Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Acun Ilıcalı samimi itiraflarda bulundu.

TV8 kanalının sahibi ve Fenerbahçe asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın YouTube programında sorulan sorulara yanıt verdi.

Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'ya "Çok zenginsin değil mi? Peki, harcama limitin var mı?" sorularını sordu.

Acun Ilıcalı'nın bu sorulara verdiği yanıt sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Acun Ilıcalı bu sorulara şu yanıtı verdi;

"Fena değilim. Yanımda cüzdan ve nakit para taşımam, Harcama limitim yok. Ama bu işleri düzenleyen biri var. Benim şu anda ürettiğim ekonomik büyüklük, harcamalarımla sarsılmaz. Şuursuz diyebileceğimiz harcamalarım da yok. Ama hayatımdaki en ciddi masraf uçak ve tekne. Bakmakla mükellef olduğum en az 10 kişi var. Onun dışında sadece bana bakan bizim şirkette yaklaşık 20 kişi var. Ben kendim harcama yaparak bizim şirketi deviremem. Kullanmadığım evi ve arabayı almam. Gösteriş için de bir sey almam."

Dominik'te 30 milyon dolarlık yatırım

Acun Ilıcalı Dominik'te yaptığı yatırımı şu sözlerle açıkladı;

"Dominik'te bir tane otel yaptım inşa ettik, otelin sebebi çalışanlarımızın rahat etmesi ve başka otellere para vermemek. Ama bu otel dediğin olay 30 milyon dolar. Ama bu bir yatırım işte. Ben gidip arsa almayı sevmiyorum."