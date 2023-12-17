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Ekranların merakla beklenen yarışmalarından biri Survivor.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star’ın başlamasına kısa süre kala yarışmacıları açıkladı.

1 Ocak’ta başlaması beklenen yarışmanın kırmızı ve mavi takımlarının ilk kez ayrı ayrı tanıtımladı yapıldı.

İşte bu yıl Survivor’da yarışacak olan isimler;

Survivor All Star Mavi Takım Yarışmacıları

Ogeday Girişken

Yunus Emre

Begüm Yücetan

Seda Ocak

Yasin Obuz

Seda Aktuğlu

Furkan Kızılay

Damla Can

Sahra Işık

Hakan Hatipoğlu

Nefise Karatay

Yiğit Poyraz

Survivor All Star Kırmızı Takım Yarışmacıları

Nagehan Karadere

Bozok Gören

Gizem Memiç

Doğukan Manço

Nihat Altınkaya

Pınar Saka

Sercan Yıldırım

Turabi Çamkıran

Berna Gözbaşı

Ersin Korkut

Merve Aydın

Özgür Tetik

Aleyna Kalaycıoğlu