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Ekranların merakla beklenen yarışmalarından biri Survivor.
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star’ın başlamasına kısa süre kala yarışmacıları açıkladı.
1 Ocak’ta başlaması beklenen yarışmanın kırmızı ve mavi takımlarının ilk kez ayrı ayrı tanıtımladı yapıldı.
İşte bu yıl Survivor’da yarışacak olan isimler;
Survivor All Star Mavi Takım Yarışmacıları
Ogeday Girişken
Yunus Emre
Begüm Yücetan
Seda Ocak
Yasin Obuz
Seda Aktuğlu
Furkan Kızılay
Damla Can
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Yiğit Poyraz
Survivor All Star Kırmızı Takım Yarışmacıları
Nagehan Karadere
Bozok Gören
Gizem Memiç
Doğukan Manço
Nihat Altınkaya
Pınar Saka
Sercan Yıldırım
Turabi Çamkıran
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
Aleyna Kalaycıoğlu
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