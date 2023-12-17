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Acun Ilıcalı ilk kez diyerek açıkladı! İşte Survivor 2024 All Star yarışmacıları...

Acun Ilıcalı ilk kez diyerek açıkladı! İşte Survivor 2024 All Star yarışmacıları... Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, "ilk kez" vurgusuyla Survivor 2024 All Star yarışmacılarının tanıtımını yaptı.