Acun Ilıcalı ve Nagihan'dan şok eden tartışma! Survivor All Star 2024 7. bölüm fragmanı Survivor All Star 2024 7. bölüm fragmanında yer alan görüntüler merak uyandırdı. İşte Survivor'ın merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı...

ensonhaber.com

Yeni sezonuyla ekrana gelmeye başlayan Survivor All Star 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Her bölümü büyük heyecana sahne olan Survivor All Star yeni bölümüyle Cumartesi günü ekrana gelecek.

Geçtiğimiz günlerde Doğukan Manço'nun elendiği Survivor'da yarışmacılar arasındaki tartışmalar devam ediyor.

Survivor All Star 2024'ün 7. bölüm tanıtımında yer alan görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu.

Bir oyun sırasında Sercan ile Nagihan arasında yaşanan tartışmaya Turabi'nin dahil olması olayları büyüttü.

Ada konseyine sıçrayan tartışmalara Acun Ilıcalı da dahil oldu. Acun Ilıcalı'nın Nagihan ile yaşadığı tartışma gündeme oturdu.

İşte Survivor All Star 2024 7. bölüm tanıtımı...