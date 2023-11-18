Acun Ilıcalı, Survivor'da görmek istediği 2 futbolcuyu açıkladı! İşte o isimler.. Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda sorulan Süper Lig ekiplerinde forma giymiş hangi futbolcuları Survivor'a götürmek isterdiniz sorusuna verdiği yanıt ile gündeme geldi.

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Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamalar ile sık sık sosyal medyada gündeme geliyor.

TV8 kanalının sahibi ve Hull City futbol takımının sahibi olan Acun Ilıcalı katıldığı programlarda yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde bir Youtube programına katılan Acun Ilıcalı Survivor hakkında sorulan bir soruya verdiği yanıt ile adından söz ettirdi.

Acun Ilıcalı, Asist Analiz isimli Youtube kanalında Nazlıcan Elestekin’in hazırlayıp sunduğu Gillette Spor Sohbetlerinin konuğu oldu.

Acun Ilıcalı, katıldığı programda Süper Lig ekiplerinde forma giymiş hangi futbolcuları Survivor'a götürmek isterdiniz sorusuna cevap verdi.

Ilıcalı bu soruya "Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ı al, sonra televizyonun karşısına geç izle. Sunmama bile gerek yok ondan sonra." yanıtını verdi..