Acun Ilıcalı'nın göz bebeğiydi! Jaden Philogene, İngiltere'yi sallıyor! 6 gol 5 asist.. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde övgüyle bahsettiği Hull City'li Jaden Philogene son maçta attığı iki gol ile dikkatleri üzerine çekti..

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Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz sene İngiltere Championship takımlarından Hull City'i satın alarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Hull City'i Premier Lig'e çıkarmak için çalışan Acun Ilıcalı yaptığı transferler ile kadrosunu güçlendirmişti.

Geçtiğimiz ay tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Acun Ilıcalı, Hull City takımına aldıkları sağ açık için övgü dolu sözler söylemişti.

Acun Ilıcalı açıklamasında "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" ifadelerine yer vermişti.

Performansıyla dikkat çekiyor

Hull City formasıyla 12 maça çıkan Jaden Philogene oynadığı maçlarda 6 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Jaden Philogene son olarak Hull City'nin 28 Kasım Çarşamba günü sahasında Rotherham'ı 4-1 yendiği maçta 2 gol kaydetti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te oynadığı 18 maçta topladığı 30 puan ile 6. sırada yer alıyor.