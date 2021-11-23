Euro
14.3247
11.72%
Dolar
12.7153
11.48%
Altın
731.55
10.45%
Borsa
1.785
1.66%
Bitcoin
701.000
6.83%
BTXN Coin
21.49
4.06%
12ºC
İstanbul
Yağmur 12 C

    Adanalı ve Maraz Ali'nin büyük aşkı Maria'nın inanılmaz değişimi

    Adanalı dizisinde Maria karakterine hayat veren Zeynep Koltuk'un yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Koltuk, kısa bir süre önce Kuzey Yıldızı dizisinde boy göstermişti.
    • Haber Merkezi
    • 23.11.2021 - 17:38
    • Güncelleme : 23.11.2021 - 17:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adanalı ve Maraz Ali'nin büyük aşkı Maria'nın inanılmaz değişimi

    Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Adanalı dizisi, yeniden gündem oldu.

    Dizide Serenay Sarıkaya ve Oktay Kaynarca gibi isimlerle rol alan Zeynep Koltuk, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

    Adanalı dizisinde hayat verdiği Maria karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Koltuk, oyunculuğu ile beğeni toplamıştı.

    Bir Yunan vatandaşını oynayan ve şivesi ile dikkatleri üzerine çeken Koltuk, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde karşımıza çıktı.

    Oyuncuyu Kuzey Yıldızı dizisinde gören bazı hayranları kolayca tanırken bazıları ise kim olduğunu hatırlamadı.

    ADANALI MARİA'NIN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

    2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı Maria karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Zeynep Koltuk, yeni imajıyla dikkati çekti.

    2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde hayat verdiği Neva karakteriyle tanınan ve sevilen Koltuk, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

    Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Aramızda Kalsın ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi projelerle kamera karşısına geçen Koltuk, güzelliği ile beğeni topladı.

    Adanalı ve Maraz Ali nin büyük aşkı Maria nın inanılmaz değişimi #1

    Adanalı ve Maraz Ali nin büyük aşkı Maria nın inanılmaz değişimi #2

    Adanalı ve Maraz Ali nin büyük aşkı Maria nın inanılmaz değişimi #3

    Adanalı ve Maraz Ali nin büyük aşkı Maria nın inanılmaz değişimi #4

    Adanalı ve Maraz Ali nin büyük aşkı Maria nın inanılmaz değişimi #5

    Adanalı ve Maraz Ali nin büyük aşkı Maria nın inanılmaz değişimi #6

    Adanalı ve Maraz Ali nin büyük aşkı Maria nın inanılmaz değişimi #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir