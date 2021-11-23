Adanalı ve Maraz Ali'nin büyük aşkı Maria'nın inanılmaz değişimi

Adanalı dizisinde Maria karakterine hayat veren Zeynep Koltuk'un yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırttı. Koltuk, kısa bir süre önce Kuzey Yıldızı dizisinde boy göstermişti.

Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Adanalı dizisi, yeniden gündem oldu.

Dizide Serenay Sarıkaya ve Oktay Kaynarca gibi isimlerle rol alan Zeynep Koltuk, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

Adanalı dizisinde hayat verdiği Maria karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Koltuk, oyunculuğu ile beğeni toplamıştı.

Bir Yunan vatandaşını oynayan ve şivesi ile dikkatleri üzerine çeken Koltuk, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde karşımıza çıktı.

Oyuncuyu Kuzey Yıldızı dizisinde gören bazı hayranları kolayca tanırken bazıları ise kim olduğunu hatırlamadı.

ADANALI MARİA'NIN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı Maria karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Zeynep Koltuk, yeni imajıyla dikkati çekti.

2007 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde hayat verdiği Neva karakteriyle tanınan ve sevilen Koltuk, yıllar içinde bambaşka biri oldu.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Aramızda Kalsın ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi projelerle kamera karşısına geçen Koltuk, güzelliği ile beğeni topladı.