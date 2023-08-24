Kısmi felç geçirdi! Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'tan üzücü haber.. Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar karakteri ile hafızalarda yer edinen Tuğçe Özbudak bacağında yaşadığı bir sorun sebebiyle ameliyat olacağını açıkladı..

ensonhaber.com

Bir döneme damgasını vuran dizilerden olan Adanalı'da Pınar rolüne hayat veren oyuncu Tuğçe Özbudak sosyal medyada gündeme geldi.

2008-2010 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar karakteri ile ünlenen Tuğçe Özbudak son paylaşımı ile dikkat çekti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tuğçe Özbudak yıllar içindeki büyük değişimi ile zaman zaman sosyal medyada gündeme geliyor.

Son halini görenlerin neredeyse tanıyamadığı Tuğçe Özbudak, Instagram hesabından yaptığı paylaşım gündeme geldi.

Bacağında yaşadığı bir sorun için hastaneye giden Tuğçe Özbudak aldığı haber ile adeta şok geçirdi.

Tuğçe Özbudak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

''Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın sabah ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda %80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah.''