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Afişi yayınlandı! Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi ne?

Afişi yayınlandı! Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi ne? Yönetmenliğini Ali Atay'ın üstlendiği "Ölümlü Dünya 2" filminin yeni afişi yayınlandı. Ölümlü Dünya 2 filmi için geri sayım başladı..

ensonhaber.com Uzun zamandır merakla beklenen Ölümlü Dünya 2 filmi için geri sayım başladı. İlk filmi büyük bir beğeni toplayan Ölümlü Dünya 2 yakında sinemalarda olacak. Yönetmenliğini Ali Atay'ın yaptığı "Ölümlü Dünya 2" filminin vizyona gireceği tarih belli olmuştu. Ali Atay geçtiğimiz gün filmin ilk afişini yayınladı. Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Büyük bir merakla beklenen Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi sosyal medyada en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Peki, Ölümlü Dünya 2 ne zaman vizyona girecek? İşte Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi.. İlk afişi yayınlandı Ölümlü Dünya 2 filmi 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren sinemalarda yerini alacak. Filmin yeni afişi Ali Atay tarafından paylaşıldı.