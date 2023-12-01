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1997 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, sinema filmi ile başladığı kariyerini ekranlara taşıdı.
Özcan Deniz'in keşfettiği Afra Saraçoğlu, asıl çıkışını Fazilet Hanım ve Kızları ile yakaladı.
Birçok markanın reklam yüzü olarak güzelliğini kanıtlayan Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını ile gündemde.
Kırmızılı Afra
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, 26.yaşını kutladı.
Kırmızı cesur kombini ile boy gösteren Saraçoğlu, herkesi mest etti.
Dizi izleyicileri başta olmak üzere ünlü oyuncunun 9 milyona yakın takipçisi beğeni yağmuruna tuttu.
İşte o pozlar...