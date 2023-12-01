Afra Saraçoğlu 26 oldu, cesur pozları yaktı geçti! "Taş gibisin bilesin" Yalı Çapkını dizisinin yıldız oyuncusu Afra Saraçoğlu, 26 yaşını kutladığı pozlarıyla beğeni topladı.

ensonhaber.com

1997 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Afra Saraçoğlu, sinema filmi ile başladığı kariyerini ekranlara taşıdı.

Özcan Deniz'in keşfettiği Afra Saraçoğlu, asıl çıkışını Fazilet Hanım ve Kızları ile yakaladı.

Birçok markanın reklam yüzü olarak güzelliğini kanıtlayan Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını ile gündemde.

Kırmızılı Afra

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, 26.yaşını kutladı.

Kırmızı cesur kombini ile boy gösteren Saraçoğlu, herkesi mest etti.

Dizi izleyicileri başta olmak üzere ünlü oyuncunun 9 milyona yakın takipçisi beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o pozlar...