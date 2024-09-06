Ahmet Çakar şampiyon olacak takımı açıkladı! İşte Ahmet Çakar'ın tahmini... Ertem Şener'in Youtube kanalındaki yayına katılan Ahmet Çakar bu sezon Süper Lig'de şampiyon olacak takımı açıkladı. İşte Ahmet Çakar'ın şampiyon olacak dediği takım!

Editör: Hüseyin Topuz

Ertem Şener'in Youtube'daki yayınına katılan Ahmet Çakar, bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı.

Yayında önemli açıklamalar yapan Ahmet Çakar, o takım için "şampiyonluğu hayırlı olsun" dedi.

Süper Lig’de 4 hafta geride kalırken Fenerbahçe 10, Galatasaray ve Beşiktaş 9 puanda yer alıyor. Ancak Galatasaray ve Beşiktaş’ın 1 maç eksiği bulunuyor.

Bu sezon kimin şampiyon olacağı merak edilirken ünlü yorumcular tahminleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Eski hakem Ahmet Çakar, Ertem Şener’in Youtube yayınında bu sezon şampiyon olacak takımı açıkladı.

Bu sezon Süper Lig’de Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını belirten Ahmet Çakar, "Beni herkes tanır ben içimden geçeni lank diye söylerim. Fenerbahçe’nin şampiyonluğu hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.