Ahmet Çakar şampiyonluk adayını açıkladı! İşte Ahmet Çakar'ın şampiyonluk adayı...

Hüseyin Topuz

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 28 hafta sonunda Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde yer alıyor.

Futbolseverler büyük bir heyecanla hangi takımın şampiyon olacağını merak ederken spor yorumcuları yaptıkları tahminlerle şampiyonluk adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Beyaz TV'deki Beyaz Futbol programında şampiyonluk yarışıyla ilgili tahminlerde bulunan Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia etti.

Sarı lacivertlilerin şampiyon olacağını hissettiğini söyleyen Ahmet Çakar "İçimde şu an bir his var. Fenerbahçe şampiyon olacak" dedi.

Ahmet Çakar'ın şampiyonluk tahmini kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Ahmet Çakar, ''Galatasaray; Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedecek. Fenerbahçe ligdeki tüm maçlarını kazanacak'' dedi.

