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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takımda Dusan Tadic ve Edin Dzeko takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sözleşmeleri sona eren Dusan Tadic ve Edin Dzeko'ya teşekkür plaketi verdi.

Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in plaket aldığı mekan sosyal medyada kısa sürede gündem olurken eski hakem Ahmet Çakar'dan konu hakkında bir paylaşım geldi.

X hesabından bir paylaşım yapan Ahmet Çakar Fenerbahçe'yi eleştirdi. Ahmet Çakar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Vay be vizyon bu işte… Mutfakta tencere tava tüp ve çaydanlık arasında plaket verip oyuncuları uğurlamak… Amatör köy takımlarında bile olmaz. Keşke çocuklara gider ayak bir de paspas yaptırsaydınız…"

Ahmet Çakar'ın bu paylaşımı Fenerbahöeli taraftarların tepkisini topladı.