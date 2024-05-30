Ahmet Uğurlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Tabutta Rövaşata filmiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti.
Tabutta Rövaşata filmindeki 'Ama arkadaşlar iyidir' repliğiyle hafızalara kazınan Ahmet Uğurlu'nun ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.
Ahmet Uğurlu'nun ölüm haberini ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Ölüm haberinin ardından Ahmet Uğurlu hakkında aramalar hız kazandı.
İşte Ahmet Uğurlu'nun merak edilenleri...
Ahmet Uğurlu kimdir?
Ahmet Uğurlu 2 Ağustos 1952 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur.
Ahmet Uğurlu kariyerinde birçok tiyatro oyunu, dizi ve filmde rol alarak ekranlarda yer almıştır.
Ahmet Uğurlu son olarak 2011 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizide Emekli Başkomiser Aziz karakterine hayat vermişti.
Eşref Saati, Behzat Ç. ve Yol Ayrımı gibi başarılı yapımlarda yer alan Ahmet Uğurlu 30 Mayıs 2024 Perşembe günü hayatını kaybetti.