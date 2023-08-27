Ajdar'ın İBB açıklaması sosyal medyayı salladı! İşte Ajdar'ın o açıklaması.. İlginç açıklamaları ile sık sık gündeme gelen şarkıcı Ajdar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday olmayı düşündüğünü açıkladı.

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2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışması ile ünlenen Ajdar Anık sosyal medyada sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Çikita Muz, Nane Nane ve Şahdamar gibi parçalarıyla sosyal medyada sıklıkla konuşulan ve bir döneme damga vuran Ajdar son açıklamasıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemlerde istediği sahne ücretleri ile adından söz ettiren Ajdar Anık şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıklamasıyla dikkat çekti.

Ajdar Anık yaptığı açıklamada "İstanbul Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koymayı düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Ajdar Anık bu açıklaması sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Konu hakkında binlerce yorum yapıldı.