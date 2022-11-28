Akasya Durağı'nın Tuğçe'si İstanbul'u terk etti! Son hali göreni dumur etti

Akasya Durağı'nın Tuğçe'si İstanbul'u terk etti! Son hali göreni dumur etti

Akasya Durağı dizisinde Tuğçe'ye hayat veren Zeynep Dörtkardeşler'in son hali ilgi çekti. Şimdilerde Alp Kırşan ile evli olan Dörtkardeşler'in güzelliğinden bir şey kaybetmediği görüldü.

26 Ağustos 1989 tarihinde İzmir Karşıyaka'da dünyaya gelen Zeynep Dörtkardeşler, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 7 yıl voleybol oynadıktan sonra mankenlik yapmaya başlayan Dörtkardeşler, 2005 yılında Best Model of Turkey Yarışması'na katıldı ve burada 'En iyi fizik' seçildi.

Akabinde İstanbul'a taşınan ve Uğurkan Erez ile çalışmaya başlayan güzel isim, ilk olarak Dinle Sevgili dizisinde yer aldı.

Umut Ev Kadınları'nın ikinci sezonunda yer alan oyuncunun asıl tanınması ise Akasya Durağı sayesinde oldu.

Burada Tuğçe'ye hayat veren ve bu sayede akıllara kazınan Zeynep Dörtkardeşler, 27 Ekim 2014 tarihinde Alp Kırşan ile nişanlandı. 13 Aralık 2014 tarihinde Acun Ilıcalı'nın nikah şahitliğinde evlendi.

Zeynep Dörtkardeşler'in bu evlilikten iki oğlu olurken, güzel isim oyunculuktan ise elini ayağını çekti ve ekranlardan uzaklaştı.

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan ve zamanını ailesiyle geçiren Dörtkardeşler, yaşadığı değişimle de olay oldu.

Zeynep Dörtkardeşler'in değşimine, sosyal medya üzerinden yorum yağdı.

Zeynep Dörtkardeşler'in son hali

Bir dönem Burak Özçivit'le de aşk yaşayan ve bu sayede de gündemden düşmeyen Zeynep Dörtkardeşler'in son hali şaşırttı.

Zamanını çocukları ile geçiren oyuncu, bu anları sosyal medyadan da paylaşmayı ihaml etmiyor. Dörtkardeşlerin son haline de yorum yağıyor.

Zeynep Dörtkardeşler'in son haline, ''Kilo çok yakışmış'' ve ''Hâlâ çok güzel'' gibi yorumlar yapılıyor. Sakin bir hayat süren oyuncu, Akdeniz'e yerleşti ve orada yaşıyor.