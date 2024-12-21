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Haber Merkezi

Sinemaseverlere müjde...

Sımsıcak bir aile filmi vizyona girdi.

18 Aralık’ta gala gösterimi yapılan ve büyük beğeniyle karşılanan Akıldan Kalbe, sinema izleyicisine kavuştu.

KADRODA YILDIZ İSİMLER

Sezonun en iddialı filmlerinden biri olarak nitelendirilen 'Akıldan Kalbe' oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Hande Soral, Batuhan Bayar, Şenay Gürler ve Kerem Alışık gibi birbirinden önemli oyuncuları bir araya getiren yapım, konusu itibarıyla da hayli dikkat çekici.

Film yıllar önce yapılan hatalar nedeniyle ailesi parçalanmış bir babanın pişmanlığını ve ailenin yeniden bir araya gelişini konu ediniyor.

İzleyiciyi derinden etkileyen film, izleyenleri hem hüzünlendiriyor hem de umuda sevk ediyor.

"İNSAN KALBİYLE SEVİNCE BAZEN AKLINI KAYBEDEBİLİR"

Alışkanlıklarına bağlı, dışarıdan sert ve inatçı gibi görünen fakat özünde şefkatli ve sadık karakteri ile dikkat çeken baba karakterini canlandıran Kerem Alışık filmi şöyle tanıtıyor:

En zor şey aklın düşündüğü ile kalbin hissettiği arasında. İnsanın en büyük savaşı bu. İnsan kalbiyle sevince bazen aklını kaybedebilir. Bu filmde bunu anlatıyor. Kalple sevmek aklı da yanına almak gerekiyor. Hayatta çok şeye sahip olmak değil de az şeye ihtiyaç duymak önemli. Film, biraz bunu ve ailenin önemini vurguluyor.

AİLE KAVRAMINA YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI BİR SAVUNMA

Film aynı zamanda çağın en büyük sorunlarından birini de işaret ediyor.

Aile kavramına yönelik artan tehditlere karşı bir savunma niteliği taşıyan film aile kurumunu önemsizleştirme çabalarının, bireylerin hayatında nasıl onarılması zor yaralar açabileceğini ve bu yaraların, sevgi ve fedakârlıkla nasıl iyileştirilebileceğini güçlü bir şekilde anlatıyor.

Bu etkileyici hikaye, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde aile bağlarının vazgeçilmez önemini yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.

İZLEYİCİYİ AİLE İLİŞKİLERİNE YENİDEN BAKMAYA DAVET EDİYOR

Film, aile bağlarının zayıfladığı, bireylerin yalnızlaştığı ve toplumun temellerini oluşturan aile yapısının tehdit altında olduğu bu çağda, izleyiciyi kendi ailelerine ve ilişkilerine yeniden bakmaya davet ediyor.

Bu filmi biraz da izleyene neden aile olunması gerektiği, neden ailenin korunması gerektiğine dair güçlü bir hatırlatma vadediyor.