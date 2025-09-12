Aktivist Charlie Kirk'ün ailesi ortaya çıktı: İşte eşi ve kızları...

ABD’nin önde gelen muhafazakâr aktivisti Charlie Kirk, 10 Eylül 2025’te Utah Valley Üniversitesi’nde bir kamu etkinliği sırasında suikasta kurban gitti.

"Prove Me Wrong" adı altında düzenlenen bu organizasyonda sahnedeyken boynundan vurulan Kirk, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümüyle sadece siyasi çevreleri değil milyonlarca insanı derinden etkileyen Kirk’ün ardından özel hayatıyla ilgili merak daha da arttı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Charlie Kirk’ün eşi kim?", "Çocukları var mı?" gibi sorularla gündeme gelmeye başladı.

İŞTE AİLESİ

Charlie Kirk, uzun süredir Erika Frantzve Kirk ile evliydi.

Erika, girişimci ve podcast yayıncısı olarak tanınıyordu ve kamuoyunda toplum hizmetleriyle de bilinen bir kişiydi.

Kirk’ün bu birliktelikten doğan iki kız çocuğu bulunuyordu.

Aile, çocuklarını mümkün olduğunca göz önünden uzak ve özel yaşam sınırları içinde yetiştirmeyi tercih etmişti.