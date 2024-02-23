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Sosyal medyada paylaşılan bir makyaj videosu izleyenleri hayrete düşürdü. Albino hastalığı bulunan kızın makyaj ile inanılmaz değişimi izleyenleri şaşırttı.
İnternette kısa sürede gündem olan video milyonlarca kez izlenerek viral haline geldi.
Albino hastası genç kızın makyaj ile inanılmaz değişimini görenler konu hakkında yüzlerce yorum yaptı.
Makyajın sonunda aynada kendisini gören genç kadının şaşkınlığı ise izleyenleri gülümsetti.
Değişimine kendisi bile şaşıran albino hastası kadının o anları sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.