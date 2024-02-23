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Albino kızın makyajla inanılmaz değişimi! Kendisi bile inanamadı...

Albino kızın makyajla inanılmaz değişimi! Kendisi bile inanamadı... Albino hastalığı bulunan genç kadının makyajla inanılmaz değişim videosu sosyal medyada viral oldu. İşte o inanılmaz değişim...

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Sosyal medyada paylaşılan bir makyaj videosu izleyenleri hayrete düşürdü. Albino hastalığı bulunan kızın makyaj ile inanılmaz değişimi izleyenleri şaşırttı. İnternette kısa sürede gündem olan video milyonlarca kez izlenerek viral haline geldi. Albino hastası genç kızın makyaj ile inanılmaz değişimini görenler konu hakkında yüzlerce yorum yaptı. Makyajın sonunda aynada kendisini gören genç kadının şaşkınlığı ise izleyenleri gülümsetti. Değişimine kendisi bile şaşıran albino hastası kadının o anları sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.