Aleyna Tilki fiziğiyle olay yarattı! Nehir kenarında verdiği bikinili pozlara yorum yağdı.. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlar ile magazin gündeminde gündem olmaya devam ediyor.

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Birbirinden iddialı pozlarını Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki son paylaşımı ile gündeme oturdu.

Genç şarkıcı gerek cesur tarzı gerekse özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Zaman zaman yaptığı açıklamalar ile olay yaratan Aleyna Tilki sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Aleyna Tilki'nin Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunuyor.

'Sen Olsan Bari', 'Dipsiz Kuyum' ve 'Yalnız Çiçek' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Aleyna Tilki yabancı şarkıları ile de müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

Son olarak Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşan Aleyna Tilki takipçilerinden tam not aldı.

Aleyna Tilki'nin bir nehir kenarında verdiği bikinili pozlar kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte Aleyna Tilki'nin son Instagram paylaşımı..