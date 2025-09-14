Ali Koç: Kadın olmak zormuş

Fenerbahçe başkanlık seçimine gidiyor.

Yeniden başkan olmak için yarışan Ali Koç, bu kapsamda da çeşitli programlara katılıyor.

Dün önce Anadolu Ajansı'nda bir programa katılan Koç, akşam ise SÖZCÜ TV ekranlarında Uğur Dündar'a konuk oldu.

Koç ile Dündar'ın arasında geçen "makyaj" diyaloğu ise ilginç anlara sahne oldu.

Kadın olmanın zor olduğunu söyleyen ve kendisine soluk gözüktüğü için makyaj yapıldığını belirten Koç, gülümseten sözlerinde şöyle dedi:

"SOLUK ÇIKIYORMUŞUM, MAKYAJ YAPTILAR"

Uğur Dündar'ın şaşkınlıkla takip ettiği konuşma şu şekilde:

Yine bir makyaj baktılar bize arada, çok soluk çıkıyormuşuz. İyi oldu mu bakayım? Şöyle bir yakınlaşsana. Soluk gözüküyormuşuz. Bilmiyorum öyle dediler, onun için bir daha makyöz geldi.

"KADIN OLMAK ÇOK ZOR"

Uğur Bey kadın olmak çok zor. Dün bana Anadolu Ajansı'nda makyaj yaptılar. Eve geldim 3 kere yüzümü yıkadım. Havlu ile kuruladığımda hala havlu pembe oldu.

"ÇEKİLECEK DERT DEĞİL"

Meğersem fondöteni çıkarmak için başka bir malzeme kullanılıyormuş. Onu bilmiyordum. Çekilecek dert değil valla.