Türkiye'deki sosyal medya düzenlemesine Alman basınında çifte standart bakış

Almanya’nın önde gelen yayın organlarından Der Spiegel’in sosyal medya düzenlemelerine ilişkin haberlerinde kullandığı farklı ton ve başlık tercihleri tartışma yarattı.

Aynı tür düzenlemelerin Avrupa’da “koruma” olarak sunulurken, Türkiye için daha eleştirel ifadelerle aktarılması dikkat çekti.

TÜRKİYE İÇİN "GÖZETİM", AVRUPA İÇİN "ÖNLEM"

Dergi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemelerini “tartışmalı” olarak nitelendirirken, bu adımları çevrimiçi gözetimin artırılması şeklinde yorumladı.

Haberde, çocukların korunması gerekçesinin sorgulandığı ifadeler öne çıkarıldı.

ALMANYA'DA BENZER ADIMLARA DESTEK VURGUSU

Buna karşılık Almanya’da 14 yaş altına yönelik planlanan sosyal medya kısıtlamaları, “beklenen adım” olarak sunuldu.

Almanya kamuoyunda ve siyasi çevrelerde düzenlemeye verilen desteğin altı çizildi.

AVRUPA GENELİNDE DÜZENLEMELERE OLUMLU DİL

Yunanistan, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde gündeme gelen benzer düzenlemeler haberleştirilirken, “kısıtlama” ya da “gözetim” gibi eleştirel ifadelerin kullanılmaması dikkat çekti.

Bu ülkelerdeki uygulamalar daha çok çocuk güvenliği ve dijital koruma çerçevesinde ele alındı.

AB'DEN YAŞ DOĞRULAMA ADIMI

Avrupa Birliği kurumlarının sosyal medya platformlarında yaş doğrulama sistemlerini desteklediği ve alt yaş sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğü de derginin haberlerinde yer aldı.

KÜRESEL EĞİLİM: ÇOCUKLARA DİJİTAL KORUMA

Dünya genelinde çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeler giderek yaygınlaşıyor.

Avustralya 16 yaş altına yasak hazırlığı yaparken, Amerika Birleşik Devletleri’nde eyalet bazlı sıkı denetimler uygulanıyor. Avrupa’da ise ebeveyn onayı ve yaş doğrulama sistemleri öne çıkıyor.

TÜRKİYE'DE HEDEF: GÜVENLİ DİJİTAL ALAN

Türkiye’de yürürlüğe giren düzenlemelerle 15 yaş altı çocuklar için daha güvenli dijital ortamlar oluşturulması amaçlanıyor.

Yeni sistemle yaş doğrulama mekanizmalarının devreye alınması, çocukların zararlı içeriklerden korunması ve sosyal ağ sağlayıcıların yaşa uygun hizmet sunması hedefleniyor.

Uzmanlara göre, farklı ülkelerde benzer düzenlemelere yönelik farklı söylemler, medya dilinin tarafsızlığına ilişkin tartışmaları derinleştiriyor. Bu durum, uluslararası basının olayları ele alış biçiminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.