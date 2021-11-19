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    Alparslan: Büyük Selçuklu 3. bölüm 2. fragmanı: Allah'ım gönlümü ayağıma dolandırma...

    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınlanan son fragmanında; Akça Hatun'un kaleye gittiği ve Alparslan'a yardım ettiği görüldü. Kaleye giren Alparslan ise şehre sızmayı başardı.
    • Haber Merkezi
    • 19.11.2021 - 11:40
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    Alparslan: Büyük Selçuklu 3. bölüm 2. fragmanı: Allah'ım gönlümü ayağıma dolandırma...

    TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Alparslan: Büyük Selçuklu, bölümleriyle nefes kesti.

    Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, iddiasını göstermeye başladı ve yeni bölümleriyle zirveye yerleşti.

    Başrollerini Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in paylaştığı diziden yeni bölüm öncesi bir fragman daha görücüye çıktı.

    Yayınlanan fragmanda; Alparslan ve Akça Hatun'un karşı karşıya geldiği ve aşkın ilk kıvılcımlarının başladığı görüldü.

    Akça Hatun bu anlarda, "Allah'ım gönlümü ayağıma dolandırma. Beni istikametimden ayırma." dedi.

    Alparslan ise yapılan katliamın hesabını sormak için kaleye girdi ve şehre sızdı. O anlarda ona Akça Hatun yardım etti. Alparslan: Büyük Selçuklu 3. bölüm 2. fragmanı...

    Alparslan: Büyük Selçuklu 3. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Alparslan: Büyük Selçuklu 3. bölüm 2. fragmanı: Allah ım gönlümü ayağıma dolandırma... #1

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