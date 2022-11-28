Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Çağrı Bey ölüyor mu?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 37. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde izleyiciyi bekleyen olaylar..

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şimdiye kadar 36 bölümü ile ekranlara gelen dizi her bölümüyle zirvede yer alıyor.

Heyecan dolu bölümleriyle reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi her Pazartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelilyor. Ancak 2022 Dünya Kupası maçları sebebiyle dizi 2 hafta boyunca yayınlanmayacak.

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.

İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölüm 1. fragmanı..

Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm 1. Fragman VİDEO