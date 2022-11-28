Petrol
81.47
-2.68%
Euro
19.3314
-0.39%
Dolar
18.6309
-0.01%
Altın
1.05
-0.13%
Borsa
4880
0.00%
Bitcoin
309.035
-2.09%
BTXN Coin
5.79
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Çağrı Bey ölüyor mu?

    Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 37. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde izleyiciyi bekleyen olaylar..
    • 28.11.2022 - 10:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölüm 1. fragmanı yayınlandı! Çağrı Bey ölüyor mu?

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Şimdiye kadar 36 bölümü ile ekranlara gelen dizi her bölümüyle zirvede yer alıyor.

    Heyecan dolu bölümleriyle reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi her Pazartesi günü saat 20.00'de ekranlara gelilyor. Ancak 2022 Dünya Kupası maçları sebebiyle dizi 2 hafta boyunca yayınlanmayacak.

    Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü 12 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de  ekranlara gelecek.

    İşte merakla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölüm 1. fragmanı..

    Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm 1. Fragman VİDEO


    Enzo Fernandez'den Meksika'ya klas gol
    Dünya Kupası

    Enzo Fernandez'den Meksika'ya klas gol

    Teşkilat bu akşam (27 Kasım) yok mu, neden yayınlanmadı? Teşkilat yeni bölüm tarihi
    Medya

    Teşkilat bu akşam (27 Kasım) yok mu, neden yayınlanmadı? Teşkilat yeni bölüm tarihi

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Görüş Bildir