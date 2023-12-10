Altın Kafes'in yıldızı Şifanur Gül'den bornozlu pozlar! "Sahne arkası daha iyiymiş" Yeni dizisiyle gündemde olan güzel oyuncu Şifanur Gül, Instagram'daki paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Dizi setinden fotoğraf yayınlayan Gül, bornozlu anlarıyla dikkat çekti.

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Uyanış Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar ve Sevdim Seni Bir Kere gibi yapımlarda boy gösteren Şifanur Gül, asıl çıkışını Hayatımın Şansı dizisinde yakaladı.

Hemen akabinde Çağatay Ulusoy ve Salih Bademci ile Netflix yapımı Terzi dizisinde rol alan Şifanur Gül, adından iyice söz ettirdi.

28 yaşındaki Gül, şimdilerde ise yeni projesiyle gündemde.

Altın Kafes dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Şifanur, izleyicilerin merceğinde.

Cesur pozlar

Instagram'ı aktif kullanan ve hayatından paylaşımlar yapan Şifanur Gül, oldukça cesur görünüyor.

Her karesi birbirinden iddialı olan ünlü oyuncu, fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Rol aldığı projenin setinden kareler yayınlayan Şifanur Gül, bornozlu haliyle mest etti.

Güzel oyuncuyu görenler, beğeni butonunu çökertti.