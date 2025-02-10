Alvaro Morata, gol sevinci hareketini açıkladı! Bakın ne anlama geliyor...

Yağmur Uçar

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, sarı-kırmızılı tribünler önünde ilk kez sahne almaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı İspanyol yıldız, şu ana kadar ligdeki Gaziantep deplasmanında ve kupada deplasmanda oynanan Boluspor maçında süre aldı.

Morata, dün akşamki Adana Demirspor karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı ve penaltı kullandı.

Gol sevincini yaşayan Morata, işaret dili kullandı. Taraftarlar ise anlamını merak etti.

İspanyol forvet, bakın ne işareti yapıyormuş...

İŞTE ANLAMI

Alvaro Morata, gol evinçlerini çoğunlukla iki parmağını (işaret ve orta parmak) indirip kameraya doğrultmakla yaşıyor.

Kutlama ne kadar rastgele görünse de, Morata'nın bunun arkasında bir mesaj var.

Bu, kendisinin ve eşinin ilk isimleri A harfiyle başladığı için "Çift A" anlamına geliyor.